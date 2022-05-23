***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 12:53
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF52231 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 56.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031701
BIST
14:122.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,02
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:1215,7775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0953
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:1216,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0624
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:12944,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,89
|Açılış
|: 944,45
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
942,25
BIST En Aktif Hisseler14:12
|IMASM
|51,55
|7.139.062
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.099.012
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.725.559
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|ORCAY
|18,08
|74.881.843
|% -8,27
|
|POLTK
|650,30
|24.188.015
|% -7,50
|
|OLMK
|9,92
|6.763.591
|% -6,68
|
|SELVA
|10,48
|20.767.338
|% -6,01
|
|THYAO
|42,82
|2.071.555.486
|% -0,09
|
|ASELS
|23,28
|1.351.866.270
|% 2,19
|
|GARAN
|15,70
|1.235.631.653
|% -3,38
|
|SISE
|18,96
|1.112.042.904
|% -2,37
|
|KARSN
|5,78
|885.959.015
|% 2,66
|
|SKBNK
|1,25
|352.933.700
|% 4,17
|
|KARSN
|5,78
|885.959.015
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,33
|592.973.743
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,57
|318.499.791
|% -2,28
|
|TSKB
|1,93
|149.306.262
|% 0,00
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7631
|15,7775
|% -0,60
|
|Euro
|16,8254
|16,8635
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,8338
|19,9333
|% 0,34
|
|Frank
|16,2682
|16,3662
|% 0,30
|
|Riyal
|4,1978
|4,2189
|% -0,50
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,47
|
|Altın Gr.
|944
|945
|2,07
|
|Cumhuriyet
|6.286
|6.381
|-3,00
|
|Tam
|6.257
|6.415
|2,64
|
|Yarım
|3.024
|3.103
|1,28
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,22
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:27CASA
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 999 adet işlem
-
14:26GLBMD
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 019, 854 adet işlem
-
14:25PINSU
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 868, 551 adet işlem
-
14:24XU100
Endeks 2, 352 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 18, 604.00 milyon TL de
-
14:24ORCAY
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 952, 051 adet işlem