***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 11:37
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF52223 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 69.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032639
BIST
13:302.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,79
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
13:3016,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0272
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
13:3017,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1484
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6179
En Düşük
17,4484
13:30971,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,21
|Açılış
|: 971,31
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:30
|MPARK
|33,24
|27.017.202
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,25
|87.796.244
|% 9,44
|
|ALKA
|42,38
|65.809.254
|% 7,73
|
|POLHO
|4,79
|122.315.385
|% 7,64
|
|KZBGY
|75,45
|36.982.851
|% -9,59
|
|MEPET
|3,74
|24.194.035
|% -8,11
|
|IMASM
|43,02
|6.952.598
|% -7,08
|
|MZHLD
|54,20
|4.101.411
|% -5,66
|
|SELVA
|8,07
|9.217.076
|% -4,61
|
|THYAO
|42,80
|1.859.890.995
|% 0,33
|
|SISE
|20,78
|1.138.774.786
|% -1,24
|
|ARCLK
|78,85
|1.104.330.343
|% 5,98
|
|ASELS
|23,76
|686.358.502
|% 0,42
|
|KOZAL
|191,60
|678.188.279
|% 2,30
|
|SKBNK
|1,32
|218.463.470
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,60
|314.077.752
|% 0,00
|
|HALKB
|5,62
|648.664.026
|% -0,71
|
|DOHOL
|3,68
|313.254.894
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,49
|246.200.295
|% -0,66
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3839
|16,3918
|% 0,17
|
|Euro
|17,5832
|17,6179
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,5749
|20,6781
|% 0,29
|
|Frank
|16,9902
|17,0926
|% 0,32
|
|Riyal
|4,3508
|4,3727
|% 0,07
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,46
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.428
|6.590
|-14,18
|
|Yarım
|3.107
|3.188
|-6,86
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,68
|