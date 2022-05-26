***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 9 tertip ve 273.600.000 TL nominal değer ile 26.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %31.14'tür.TERTİPISINİHRAÇ TARİHİVADE TARİHİİHRAÇ NOMİNALİHRAÇ FİYATIVADE GÜN SAYISIA GRUBU 1. TERTİPTRPTMKF6224826.05.202228.06.202232.000.00098,26833A GRUBU 2. TERTİPTRPTMKF7225426.05.202226.07.202233.000.00096,60961A GRUBU 3. TERTİPTRPTMKF8222026.05.202225.08.202230.000.00094,63391A GRUBU 4. TERTİPTRPTMKF9222926.05.202223.09.202228.000.00092,687120A GRUBU 5. TERTİPTRPTMKFE222126.05.202225.10.202229.000.00090,656152A GRUBU 6. TERTİPTRPTMKFA222526.05.20222.12.202233.000.00088,180190A GRUBU 7. TERTİPTRPTMKF1232626.05.202211.01.202330.000.00085,691230A GRUBU 8. TERTİPTRPTMKF3232426.05.20222.03.202325.000.00082,842280B GRUBU 1. TERTİPTRPTMKF5231426.05.20224.05.202333.600.000100,00343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032751BIST