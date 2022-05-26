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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.05.2022 17:41
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 9 tertip ve 273.600.000 TL nominal değer ile 26.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %31.14'tür.
    TERTİP
    ISIN
    İHRAÇ TARİHİ
    VADE TARİHİ
    İHRAÇ NOMİNAL
    İHRAÇ FİYATI
    VADE GÜN SAYISI

    A GRUBU 1.  TERTİP
    TRPTMKF62248
    26.05.2022
    28.06.2022
     32.000.000
    98,268
    33

    A GRUBU 2.  TERTİP
    TRPTMKF72254
    26.05.2022
    26.07.2022
     33.000.000
    96,609
    61

    A GRUBU 3.  TERTİP
    TRPTMKF82220
    26.05.2022
    25.08.2022
     30.000.000
    94,633
    91

    A GRUBU 4.  TERTİP
    TRPTMKF92229
    26.05.2022
    23.09.2022
     28.000.000
    92,687
    120

    A GRUBU 5.  TERTİP
    TRPTMKFE2221
    26.05.2022
    25.10.2022
     29.000.000
    90,656
    152

    A GRUBU 6.  TERTİP
    TRPTMKFA2225
    26.05.2022
    2.12.2022
     33.000.000
    88,180
    190

    A GRUBU 7.  TERTİP
    TRPTMKF12326
    26.05.2022
    11.01.2023
     30.000.000
    85,691
    230

    A GRUBU 8.  TERTİP
    TRPTMKF32324
    26.05.2022
    2.03.2023
     25.000.000
    82,842
    280

    B GRUBU 1.  TERTİP
    TRPTMKF52314
    26.05.2022
    4.05.2023
     33.600.000
    100,00
    343






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032751


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 78,65 106.387.132 % 10,00  
GESAN 26,18 129.397.039 % 10,00  
MPARK 33,24 30.576.707 % 9,99  
KARSN 6,40 1.885.681.672 % 9,97  
RODRG 16,00 3.851.879 % 9,97  
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Euro 17,5100 17,5456 % 0,44  
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Frank 16,9075 17,0093 % -0,17  
Riyal 4,3364 4,3581 % -0,27  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 -8,29  
Altın Gr. 970 970 -4,89  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 -0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 114 114 2,47  
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