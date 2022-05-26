***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 17:41
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 9 tertip ve 273.600.000 TL nominal değer ile 26.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %31.14'tür.
TERTİP
ISIN
İHRAÇ TARİHİ
VADE TARİHİ
İHRAÇ NOMİNAL
İHRAÇ FİYATI
VADE GÜN SAYISI
A GRUBU 1. TERTİP
TRPTMKF62248
26.05.2022
28.06.2022
32.000.000
98,268
33
A GRUBU 2. TERTİP
TRPTMKF72254
26.05.2022
26.07.2022
33.000.000
96,609
61
A GRUBU 3. TERTİP
TRPTMKF82220
26.05.2022
25.08.2022
30.000.000
94,633
91
A GRUBU 4. TERTİP
TRPTMKF92229
26.05.2022
23.09.2022
28.000.000
92,687
120
A GRUBU 5. TERTİP
TRPTMKFE2221
26.05.2022
25.10.2022
29.000.000
90,656
152
A GRUBU 6. TERTİP
TRPTMKFA2225
26.05.2022
2.12.2022
33.000.000
88,180
190
A GRUBU 7. TERTİP
TRPTMKF12326
26.05.2022
11.01.2023
30.000.000
85,691
230
A GRUBU 8. TERTİP
TRPTMKF32324
26.05.2022
2.03.2023
25.000.000
82,842
280
B GRUBU 1. TERTİP
TRPTMKF52314
26.05.2022
4.05.2023
33.600.000
100,00
343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032751
BIST
17:592.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 32,01
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:5916,3265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0381
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:5917,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0804
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:59968,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,02
|Açılış
|: 968,39
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OYYAT
|78,65
|106.387.132
|% 10,00
|
|GESAN
|26,18
|129.397.039
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.576.707
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.851.879
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.304.803
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|229.868.019
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.787.100
|% -9,83
|
|HUNER
|2,57
|74.280.748
|% -5,51
|
|EMKEL
|2,37
|30.334.405
|% -4,44
|
|THYAO
|44,22
|5.874.742.753
|% 3,66
|
|SISE
|20,90
|2.638.385.163
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,00
|1.721.457.252
|% 8,87
|
|KOZAL
|193,00
|1.606.795.303
|% 3,04
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|329.433.330
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|839.122.129
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,73
|634.299.000
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,62
|444.654.238
|% 0,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3068
|16,3160
|% -0,30
|
|Euro
|17,5100
|17,5456
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,4511
|20,5537
|% -0,32
|
|Frank
|16,9075
|17,0093
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3364
|4,3581
|% -0,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,29
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,47
|