***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 10:50
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF62248 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 32.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039610
BIST
17:002.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,71
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
17:0016,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1314
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:0017,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
17:00975,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,37
|Açılış
|: 975,07
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BMSCH
|10,34
|91.113.011
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,98
|8.548.735
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.992.910
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.673.063
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,35
|98.072.431
|% -8,03
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,35
|140.271.186
|% -6,39
|
|IHAAS
|27,38
|23.386.802
|% -6,04
|
|THYAO
|49,34
|4.636.813.354
|% -0,44
|
|SISE
|21,86
|1.329.423.816
|% 0,92
|
|EREGL
|27,80
|1.200.085.631
|% -0,14
|
|SAHOL
|20,36
|1.082.376.331
|% 0,59
|
|KRDMD
|11,98
|937.735.690
|% -2,69
|
|YKBNK
|4,55
|835.334.733
|% -2,15
|
|ODAS
|3,16
|532.577.204
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,65
|436.786.491
|% 2,71
|
|TSKB
|2,11
|330.000.900
|% -0,47
|
|AKBNK
|8,47
|816.658.977
|% -0,47
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6327
|16,6573
|% 0,80
|
|Euro
|17,5075
|17,5320
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,2879
|20,3896
|% 0,35
|
|Frank
|17,3202
|17,4246
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4240
|4,4461
|% 0,75
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,25
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.509
|6.603
|11,00
|
|Yarım
|3.191
|3.229
|5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 73 kaybederek (% -0.43 ) 2, 247
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, RODRG, MAKIM, ISBIR, BMSCH
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17:15
BERA, OYAYO, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
SEKUR, SELVA, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:15XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 16.74 liradan (ALIŞ) işlem