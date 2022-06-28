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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2022 10:50
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF62248 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 32.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039610


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Cumhuriyet 6.526 6.625 32,00  
Tam 6.509 6.603 11,00  
Yarım 3.191 3.229 5,00  
Çeyrek 1.598 1.614 2,00  
Gümüş.Ons 21,06 21,09 -0,08  
Gümüş Gr. 11,28 11,30 0,04  
B. Petrol 112 112 1,51  
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