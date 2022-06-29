***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 6 tertip ve 180.844.000 TL nominal değer ile 29.06.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %25.51'dir.TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADEA GRUBU 1. TERTİP TRPTMKS82215 29.06.2022 31.08.2022 41.000.000 95,705 63A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKS92214 29.06.2022 27.09.2022 33.000.000 93,812 90A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKSE2218 29.06.2022 27.10.2022 32.000.000 91,433 120A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKSK2210 29.06.2022 30.11.2022 30.000.000 88,931 154A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKSA2212 29.06.2022 28.12.2022 21.000.000 86,612 182B GRUBU 1. TERTİP TRPTMKS32319 29.06.2022 27.03.2023 23.844.000 100 271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040135BIST