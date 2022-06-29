***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 17:59
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 6 tertip ve 180.844.000 TL nominal değer ile 29.06.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %25.51'dir.
TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE
A GRUBU 1. TERTİP TRPTMKS82215 29.06.2022 31.08.2022 41.000.000 95,705 63
A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKS92214 29.06.2022 27.09.2022 33.000.000 93,812 90
A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKSE2218 29.06.2022 27.10.2022 32.000.000 91,433 120
A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKSK2210 29.06.2022 30.11.2022 30.000.000 88,931 154
A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKSA2212 29.06.2022 28.12.2022 21.000.000 86,612 182
B GRUBU 1. TERTİP TRPTMKS32319 29.06.2022 27.03.2023 23.844.000 100 271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040135
BIST
17:592.407
En Yüksek
|Değişim
|: -3,34%
|| -83,20
|Açılış
|: 2.493
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.494
En Düşük
2.406
17:5916,6381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0441
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
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16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1138
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:59971,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,03
|Açılış
|: 971,21
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|COSMO
|11,55
|958.123
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|24.303.673
|% 9,98
|
|ORCAY
|18,35
|111.545.364
|% 9,95
|
|BEYAZ
|9,00
|65.767.785
|% 9,89
|
|RTALB
|6,79
|73.781.940
|% 9,89
|
|LIDFA
|12,60
|77.183.453
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.964.351
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|107.132.019
|% -9,94
|
|YEOTK
|58,50
|86.029.420
|% -9,86
|
|YUNSA
|30,68
|26.853.882
|% -8,47
|
|THYAO
|46,38
|4.781.609.712
|% -3,46
|
|SISE
|20,56
|1.878.175.315
|% -4,01
|
|EREGL
|26,58
|1.579.723.959
|% -3,56
|
|ASELS
|22,58
|1.377.851.816
|% -2,67
|
|AKBNK
|8,03
|1.159.670.314
|% -3,37
|
|EKGYO
|2,53
|565.691.467
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,31
|895.486.269
|% -3,58
|
|ODAS
|2,92
|594.508.188
|% -4,26
|
|TSKB
|2,03
|340.326.553
|% -1,93
|
|AKBNK
|8,03
|1.159.670.314
|% -3,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6225
|16,6403
|% -0,25
|
|Euro
|17,4191
|17,4436
|% -0,62
|
|Sterlin
|20,1037
|20,2045
|% -0,79
|
|Frank
|17,3920
|17,4968
|% 0,24
|
|Riyal
|4,4203
|4,4425
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,55
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.488
|6.585
|-52,00
|
|Yarım
|3.176
|3.220
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.609
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|-0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,27
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem