***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 17:59
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 7 tertip ve 186.000.000 TL nominal değer ile 29.06.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %25.51'dir.
TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE
A GRUBU 1. TERTİP TRPTMKV72210 29.06.2022 29.07.2022 40000000 98,006 30
A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKV82219 29.06.2022 31.08.2022 41000000 95,705 63
A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKV92218 29.06.2022 27.09.2022 23000000 93,812 90
A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKVE2213 29.06.2022 27.10.2022 23000000 91,433 120
A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKVK2215 29.06.2022 30.11.2022 19000000 88,931 154
A GRUBU 6. TERTİP TRPTMKVA2217 29.06.2022 28.12.2022 14000000 86,612 182
B GRUBU 1. TERTİP TRPTMKV32313 29.06.2022 27.03.2023 26000000 100 271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040136
BIST