***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 7 tertip ve 186.000.000 TL nominal değer ile 29.06.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %25.51'dir.TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADEA GRUBU 1. TERTİP TRPTMKV72210 29.06.2022 29.07.2022 40000000 98,006 30A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKV82219 29.06.2022 31.08.2022 41000000 95,705 63A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKV92218 29.06.2022 27.09.2022 23000000 93,812 90A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKVE2213 29.06.2022 27.10.2022 23000000 91,433 120A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKVK2215 29.06.2022 30.11.2022 19000000 88,931 154A GRUBU 6. TERTİP TRPTMKVA2217 29.06.2022 28.12.2022 14000000 86,612 182B GRUBU 1. TERTİP TRPTMKV32313 29.06.2022 27.03.2023 26000000 100 271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040136BIST