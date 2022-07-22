***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 12:07
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF72247 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 34.000.000 TL nominal ve TRPTMKF72239 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 68.300.000 TL nominal değerindeki itfaları gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047284
BIST
13:582.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 26,78
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
13:5817,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0453
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
13:5818,0522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0793
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
13:58984,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,27
|Açılış
|: 984,28
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KLRHO
|16,28
|35.612.768
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|SUMAS
|69,00
|192.777
|% 9,09
|
|UFUK
|90,50
|5.099.996
|% -8,49
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|ORCAY
|17,99
|92.351.123
|% -3,49
|
|COSMO
|10,47
|269.470
|% -2,88
|
|KERVT
|7,23
|55.769.532
|% -2,82
|
|THYAO
|51,65
|1.550.963.166
|% 0,10
|
|SISE
|21,44
|1.080.110.131
|% 1,42
|
|ODAS
|3,72
|454.179.089
|% 0,81
|
|SAHOL
|19,75
|441.112.731
|% 2,65
|
|ULUUN
|27,28
|372.807.735
|% 7,83
|
|ODAS
|3,72
|454.179.089
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,38
|151.120.904
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,05
|332.637.401
|% 0,99
|
|DOHOL
|3,80
|276.795.369
|% 4,11
|
|IEYHO
|0,82
|56.832.596
|% 5,13
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7462
|17,7551
|% 0,26
|
|Euro
|18,0400
|18,0522
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,1570
|21,2631
|% -0,22
|
|Frank
|18,3137
|18,4240
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7103
|4,7340
|% 0,19
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,27
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|35,00
|
|Tam
|6.656
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.243
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,95
|