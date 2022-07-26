***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 10:47
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF72254 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 33.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047673
BIST
10:472.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,18
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
10:4717,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0996
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8786
En Düşük
17,7680
10:4718,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0845
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2986
En Düşük
18,1811
10:47991,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,32
|Açılış
|: 991,39
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:45
|NTGAZ
|9,84
|26.839.338
|% 9,94
|
|MIPAZ
|7,86
|17.604.153
|% 7,97
|
|BIZIM
|20,46
|25.880.237
|% 7,74
|
|ETILR
|7,76
|7.289.023
|% 7,33
|
|DOBUR
|56,25
|5.686.062
|% 7,14
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KZBGY
|82,40
|10.705.930
|% -4,19
|
|RTALB
|9,87
|28.534.035
|% -3,33
|
|ESCAR
|54,00
|5.255.970
|% -3,31
|
|THYAO
|49,78
|1.123.863.780
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,24
|642.495.884
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,77
|456.967.560
|% -0,83
|
|SISE
|21,22
|257.539.477
|% -0,09
|
|GARAN
|15,32
|245.965.516
|% -2,11
|
|EKGYO
|3,24
|642.495.884
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,51
|213.392.491
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,77
|456.967.560
|% -0,83
|
|TSKB
|2,43
|140.564.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,76
|161.980.420
|% -0,79
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8639
|17,8702
|% 0,55
|
|Euro
|18,2713
|18,2895
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,4657
|21,5733
|% 0,51
|
|Frank
|18,4475
|18,5587
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7427
|4,7665
|% 0,55
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|4,89
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,38
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.673
|6.738
|22,00
|
|Yarım
|3.252
|3.294
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,94
|