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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.07.2022 14:23
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği 23.000.000 TL nominal değerli TRPTMKF72221 ISIN kodlu B grubu tertip varlığa dayalı menkul kıymetin 27 Temmuz 2022 tarihli itfasında ilişkin kupon oranı %24,2777 olarak belirlenmiştir.
13 Ocak 2022 tarihinde yapılan ihraç kapsamındaki tüm tertipler için "Gecikmiş Alacakların İtfa Tarihi" (Cancellation Date) uygulanmayacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047734


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Altın Gr. 987 987 4,05  
Cumhuriyet 6.621 6.721 11,00  
Tam 6.656 6.713 -3,00  
Yarım 3.243 3.282 -1,00  
Çeyrek 1.627 1.640 -1,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,64 0,18  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,18  
B. Petrol 102 102 1,44  
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