***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 14:23
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği 23.000.000 TL nominal değerli TRPTMKF72221 ISIN kodlu B grubu tertip varlığa dayalı menkul kıymetin 27 Temmuz 2022 tarihli itfasında ilişkin kupon oranı %24,2777 olarak belirlenmiştir.
13 Ocak 2022 tarihinde yapılan ihraç kapsamındaki tüm tertipler için "Gecikmiş Alacakların İtfa Tarihi" (Cancellation Date) uygulanmayacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047734
BIST
17:182.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,78
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:1817,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0947
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:1818,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0455
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:18987,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,08
|Açılış
|: 987,31
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DOBUR
|57,75
|15.260.434
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.257.311
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.889.455
|% 9,97
|
|BRSAN
|43,30
|133.968.362
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.185.029
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,25
|3.859.499
|% -5,81
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,12
|14.839.369
|% -4,53
|
|THYAO
|49,12
|3.398.136.760
|% -0,85
|
|EKGYO
|3,22
|1.571.911.156
|% 1,58
|
|EREGL
|27,76
|1.095.712.024
|% -2,39
|
|GARAN
|15,08
|1.084.381.167
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,71
|1.084.047.549
|% -2,08
|
|EKGYO
|3,22
|1.571.911.156
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,58
|504.747.867
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,71
|1.084.047.549
|% -2,08
|
|TSKB
|2,46
|536.204.699
|% 1,23
|
|ODAS
|3,76
|520.341.745
|% -0,79
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8555
|17,8657
|% 0,53
|
|Euro
|18,1189
|18,1479
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,3711
|21,4783
|% 0,07
|
|Frank
|18,4652
|18,5764
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7382
|4,7620
|% 0,45
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,90
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.656
|6.713
|-3,00
|
|Yarım
|3.243
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,44
|
Seans Raporu
17:16
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17:31VBTYZ
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 968 adet işlem
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -0.58 ) 2, 708
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17:30
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17:30XU100
Endeks 2, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 26, 910.00 milyon TL de
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17:28TRILC
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 9.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 474, 897 adet işlem