***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği 23.000.000 TL nominal değerli TRPTMKF72221 ISIN kodlu B grubu tertip varlığa dayalı menkul kıymetin 27 Temmuz 2022 tarihli itfasında ilişkin kupon oranı %24,2777 olarak belirlenmiştir.13 Ocak 2022 tarihinde yapılan ihraç kapsamındaki tüm tertipler için "Gecikmiş Alacakların İtfa Tarihi" (Cancellation Date) uygulanmayacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047734BIST