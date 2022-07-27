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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2022 11:07
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF72213 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 11.300.000 TL itfa ve TRPTMKF72221 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 23.000.000 TL itfa ile 5.583.871 TL kupon ödemeleri gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047968


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DOBUR 63,50 13.933.404 % 9,96  
BRKO 2,25 1.992.868 % 9,76  
EMNIS 36,24 335.220 % 9,75  
LIDFA 10,83 49.609.294 % 9,06  
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Euro 18,1739 18,1928 % 0,57  
Sterlin 21,5271 21,6351 % 0,51  
Frank 18,5507 18,6624 % 0,46  
Riyal 4,7488 4,7726 % 0,24  
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12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 6,40  
Altın Gr. 991 991 5,30  
Cumhuriyet 6.654 6.755 29,00  
Tam 6.683 6.735 22,00  
Yarım 3.256 3.293 11,00  
Çeyrek 1.633 1.646 6,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,77 0,13  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,10  
B. Petrol 100 100 0,66  
Seans Raporu 12:25
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