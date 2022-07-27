***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 11:07
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF72213 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 11.300.000 TL itfa ve TRPTMKF72221 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 23.000.000 TL itfa ile 5.583.871 TL kupon ödemeleri gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047968
BIST
12:252.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,68
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
12:2517,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8957
En Düşük
17,8322
12:2518,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1028
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1970
En Düşük
18,0653
12:25991,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,47
|Açılış
|: 991,44
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler12:25
|IMASM
|71,65
|20.636.408
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,50
|13.933.404
|% 9,96
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|LIDFA
|10,83
|49.609.294
|% 9,06
|
|PEGYO
|2,40
|33.401.439
|% -5,88
|
|UFUK
|79,95
|1.495.546
|% -3,67
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|DESPC
|11,27
|5.864.899
|% -3,51
|
|MIPAZ
|7,73
|27.748.983
|% -3,37
|
|THYAO
|49,58
|1.531.101.218
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,78
|704.442.861
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|497.532.408
|% 0,67
|
|EKGYO
|3,20
|439.441.816
|% 0,31
|
|EREGL
|27,32
|408.596.915
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,78
|704.442.861
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|223.085.859
|% 3,90
|
|EKGYO
|3,20
|439.441.816
|% 0,31
|
|TSKB
|2,60
|275.311.621
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|51.758.586
|% 6,25
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8909
|17,8926
|% 0,19
|
|Euro
|18,1739
|18,1928
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,5271
|21,6351
|% 0,51
|
|Frank
|18,5507
|18,6624
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7488
|4,7726
|% 0,24
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|6,40
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|29,00
|
|Tam
|6.683
|6.735
|22,00
|
|Yarım
|3.256
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,66
|