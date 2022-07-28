***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 18:30
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 9 tertip ve 144.870.000 TL nominal değer ile 28.07.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %27.66'dır.
ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE
TRPTMKS82223 28.07.2022 31.08.2022 18.000.000 97,613 34
TRPTMKS92222 28.07.2022 27.09.2022 17.000.000 95,682 61
TRPTMKSE2226 28.07.2022 26.10.2022 18.000.000 93,596 90
TRPTMKSK2228 28.07.2022 25.11.2022 17.000.000 91,364 120
TRPTMKSA2220 28.07.2022 27.12.2022 18.000.000 89,059 152
TRPTMKS12311 28.07.2022 24.01.2023 14.000.000 86,925 180
TRPTMKS22310 28.07.2022 23.02.2023 13.000.000 84,761 210
TRPTMKS32327 28.07.2022 23.03.2023 11.870.000 82,736 238
TRPTMKS52317 28.07.2022 12.05.2023 18.000.000 100 288
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048768
BIST