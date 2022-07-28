***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 9 tertip ve 215.000.000 TL nominal değer ile 28.07.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %27.66'dır.ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADETRPTMKV82227 28.07.2022 31.08.2022 32.000.000 97,613 34TRPTMKV92226 28.07.2022 27.09.2022 28.000.000 95,682 61TRPTMKVE2221 28.07.2022 26.10.2022 26.000.000 93,596 90TRPTMKVK2223 28.07.2022 25.11.2022 24.000.000 91,364 120TRPTMKVA2225 28.07.2022 27.12.2022 23.000.000 89,059 152TRPTMKV12315 28.07.2022 24.01.2023 19.000.000 86,925 180TRPTMKV22314 28.07.2022 23.02.2023 18.000.000 84,761 210TRPTMKV32321 28.07.2022 23.03.2023 15.000.000 82,736 238TRPTMKV52311 28.07.2022 12.05.2023 30.000.000 100 288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048773BIST