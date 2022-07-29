***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 10:04
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKV72210 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 40.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049109
BIST
10:382.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,74
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:3817,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0299
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:3818,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1202
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:381.019,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.019,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BEYAZ
|11,20
|17.542.668
|% 9,91
|
|KRPLS
|5,61
|336.365.790
|% 9,14
|
|IHGZT
|0,77
|14.875.654
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|YAYLA
|6,20
|23.575.668
|% 7,08
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.444.815
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,03
|17.185.877
|% -8,14
|
|SNGYO
|6,26
|17.330.615
|% -4,72
|
|MTRKS
|53,45
|10.204.605
|% -4,47
|
|THYAO
|49,86
|574.600.247
|% 0,32
|
|FROTO
|297,00
|492.831.092
|% 4,21
|
|KRPLS
|5,61
|336.365.790
|% 9,14
|
|SISE
|21,36
|216.712.648
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,69
|163.914.066
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,67
|102.062.648
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,61
|336.365.790
|% 9,14
|
|TSKB
|2,66
|103.111.880
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,69
|163.914.066
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,14
|97.056.869
|% -0,32
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9408
|17,9522
|% 0,17
|
|Euro
|18,3769
|18,3966
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,8645
|21,9742
|% 0,42
|
|Frank
|18,7720
|18,8850
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7636
|4,7874
|% 0,07
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,50
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.780
|6.846
|12,00
|
|Yarım
|3.304
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,31
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, HEKTS
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TOASO, YKBNK
-
10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 21 artarak (% 0.50 ) 2, 250
-
10:53
PKENT, CMENT, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:53
KZBGY, SNGYO, SANEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında