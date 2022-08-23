***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 12:35
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF82212 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 30.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057746
BIST
12:573.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 49,66
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.113
En Düşük
3.070
12:5718,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0631
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1287
En Düşük
18,0210
12:5718,0023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:571.013,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.013,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:57
|GOLTS
|82,50
|71.105.301
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|916.260
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.000.598
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|90.114.476
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.756.062
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|18.270.080
|% -5,21
|
|DIRIT
|4,10
|40.247
|% -4,65
|
|EKIZ
|10,50
|203.953
|% -3,67
|
|BALAT
|11,50
|116.464
|% -3,12
|
|PSGYO
|4,12
|191.229.721
|% -3,06
|
|THYAO
|68,20
|2.193.902.146
|% 0,66
|
|YKBNK
|5,99
|1.581.583.400
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,13
|1.452.251.235
|% 3,44
|
|PETKM
|11,88
|1.235.819.105
|% -0,75
|
|GARAN
|22,10
|1.221.152.633
|% 5,24
|
|EKGYO
|3,91
|1.191.095.630
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,99
|1.581.583.400
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,21
|378.216.162
|% 5,74
|
|DOHOL
|5,08
|670.106.519
|% 2,01
|
|AKBNK
|11,13
|1.452.251.235
|% 3,44
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1242
|18,1283
|% 0,35
|
|Euro
|17,9883
|18,0023
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,2729
|21,3796
|% 0,48
|
|Frank
|18,6793
|18,7919
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8117
|4,8358
|% 0,42
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|5,87
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.888
|15,00
|
|Tam
|6.814
|6.868
|-14,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,05
|
|B. Petrol
|97,90
|97,90
|1,42
|