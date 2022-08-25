***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 09:10
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 10 tertip ve 396.800.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058265
BIST
11:253.123
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 63,03
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.125
En Düşük
3.075
11:2518,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,2120
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1749
En Düşük
18,1333
11:2518,2003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1085
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:251.030,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,55
|Açılış
|: 1.030,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:23
|VAKBN
|5,50
|560.868.742
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.728.564
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.267.292
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,93
|237.114.566
|% -6,76
|
|THYAO
|70,70
|3.321.826.472
|% 2,99
|
|ISCTR
|7,76
|2.607.244.940
|% 3,05
|
|YKBNK
|6,28
|1.262.062.238
|% 3,97
|
|AKBNK
|11,42
|989.750.827
|% 3,16
|
|GARAN
|24,90
|981.006.716
|% 6,32
|
|ISCTR
|7,76
|2.607.244.940
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,85
|938.030.534
|% 1,32
|
|YKBNK
|6,28
|1.262.062.238
|% 3,97
|
|HALKB
|6,42
|811.558.352
|% 8,81
|
|ALBRK
|2,47
|266.951.105
|% 5,11
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1635
|18,1686
|% 0,15
|
|Euro
|18,1890
|18,1984
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,4306
|21,5381
|% 0,48
|
|Frank
|18,8049
|18,9182
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8180
|4,8421
|% 0,13
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|13,63
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,74
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.899
|6.953
|38,00
|
|Yarım
|3.362
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,51
|
Seans Raporu
11:23
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11:38TUKAS
Yüzde 6.21 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 726, 092 adet işlem
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11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 12 artarak (% 2.23 ) 3, 399
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11:37
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VAKBN, BRMEN
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11:37XU100
Endeks 3, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 21, 018.00 milyon TL de
-
11:37BJKAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 154, 208 adet işlem