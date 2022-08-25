***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 09:10
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 10 tertip ve 606.600.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058264
BIST
11:023.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 51,20
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.113
En Düşük
3.075
11:0218,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:0218,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0860
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:021.029,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.029,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:00
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.541.809
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.132.935
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|33.787.670
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,94
|203.968.549
|% -6,60
|
|THYAO
|69,90
|1.989.130.425
|% 1,82
|
|ISCTR
|7,61
|1.631.059.955
|% 1,06
|
|YKBNK
|6,19
|755.968.217
|% 2,48
|
|EKGYO
|3,85
|733.640.332
|% 1,32
|
|GARAN
|24,54
|635.978.622
|% 4,78
|
|ISCTR
|7,61
|1.631.059.955
|% 1,06
|
|EKGYO
|3,85
|733.640.332
|% 1,32
|
|YKBNK
|6,19
|755.968.217
|% 2,48
|
|ALBRK
|2,46
|205.049.329
|% 4,68
|
|DOHOL
|5,07
|398.948.246
|% 2,84
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1619
|18,1718
|% 0,17
|
|Euro
|18,1705
|18,1863
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4459
|21,5535
|% 0,55
|
|Frank
|18,8024
|18,9157
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8182
|4,8423
|% 0,13
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|11,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,62
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.897
|6.951
|36,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|17,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,66
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15HEDEF
Yüzde 7.72 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 780 adet işlem
-
11:14ALBRK
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 844, 066 adet işlem
-
11:13PINSU
Yüzde 4.97 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 919 adet işlem
-
11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TOASO, GUBRF
-
11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GARAN, HEKTS