***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 11:47
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF82220 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 30.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058298
BIST
12:293.127
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 66,60
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.135
En Düşük
3.075
12:2918,1718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
12:2918,1924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1006
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
12:291.030,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.030,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler12:29
|HALKB
|6,49
|1.313.591.056
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|580.225.260
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.072.697
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.409.604
|% 9,98
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|TSPOR
|5,89
|307.002.359
|% -7,39
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|ISCTR
|7,86
|4.374.443.901
|% 4,38
|
|THYAO
|70,05
|4.314.940.396
|% 2,04
|
|YKBNK
|6,35
|2.298.588.514
|% 5,13
|
|AKBNK
|11,60
|2.085.408.342
|% 4,79
|
|GARAN
|25,00
|1.552.923.691
|% 6,75
|
|ISCTR
|7,86
|4.374.443.901
|% 4,38
|
|YKBNK
|6,35
|2.298.588.514
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,88
|1.288.419.750
|% 2,11
|
|HALKB
|6,49
|1.313.591.056
|% 10,00
|
|AKBNK
|11,60
|2.085.408.342
|% 4,79
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1672
|18,1718
|% 0,17
|
|Euro
|18,1782
|18,1924
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4456
|21,5531
|% 0,55
|
|Frank
|18,7968
|18,9100
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8222
|4,8463
|% 0,21
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|11,95
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|9,02
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|65,00
|
|Tam
|6.899
|6.949
|34,00
|
|Yarım
|3.362
|3.397
|16,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,49
|
Seans Raporu
12:29
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29GARAN
Yüzde 7.60 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 358, 333 adet işlem
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12:28METRO
Yüzde 5.51 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 906, 323 adet işlem
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12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 86 artarak (% 2.24 ) 2, 776
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BRMEN, DOGUB, TLMAN, HKTM, VAKBN