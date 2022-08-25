***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 10 tertip ve 606.600.000 TL nominal değer ile 25.08.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %40.12'dir.ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADETRPTMKV92234 25.08.2022 27.09.2022 70.000.000 98,268 33TRPTMKVE2239 25.08.2022 27.10.2022 80.000.000 96,663 63TRPTMKVK2231 25.08.2022 24.11.2022 60.000.000 95,025 91TRPTMKVA2233 25.08.2022 26.12.2022 60.000.000 92,909 123TRPTMKV12323 25.08.2022 23.01.2023 60.000.000 91,191 151TRPTMKV22322 25.08.2022 22.02.2023 60.000.000 89,364 181TRPTMKV42312 25.08.2022 13.04.2023 60.000.000 86,339 231TRPTMKV52329 25.08.2022 3.05.2023 30.000.000 84,832 251TRPTMKV52337 25.08.2022 23.05.2023 26.600.000 83,301 271TRPTMKV82318 25.08.2022 24.08.2023 100.000.000 100 364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058355BIST