***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 10 tertip ve 396.800.000 TL nominal değer ile 25.08.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %40.12'dir.ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADETRPTMKS92230 25.08.2022 27.09.2022 31.000.000 98,268 33TRPTMKSE2234 25.08.2022 27.10.2022 41.000.000 96,663 63TRPTMKSK2236 25.08.2022 24.11.2022 40.000.000 95,025 91TRPTMKSA2238 25.08.2022 26.12.2022 42.000.000 92,909 123TRPTMKS12329 25.08.2022 23.01.2023 40.000.000 91,191 151TRPTMKS22328 25.08.2022 22.02.2023 35.000.000 89,364 181TRPTMKS42318 25.08.2022 13.04.2023 50.000.000 86,339 231TRPTMKS52325 25.08.2022 3.05.2023 38.000.000 84,832 251TRPTMKS52333 25.08.2022 23.05.2023 19.800.000 83,301 271TRPTMKS82314 25.08.2022 24.08.2023 60.000.000 100 364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058356BIST