***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 17:06
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKS82215 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 41.000.000 TL nominal değerindeki ve TRPTMKS82223 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 18.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059104
BIST
17:313.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 25,20
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:3118,1976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:3118,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0943
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3101
En Düşük
18,1387
17:311.006,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.006,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:31
|EGGUB
|279,40
|91.925.459
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.568.693
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|119.283.869
|% 9,97
|
|ALKA
|66,80
|52.160.248
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|4.020.322
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.122.995
|% -9,98
|
|PAMEL
|124,90
|21.185.044
|% -9,49
|
|QNBFB
|40,52
|393.448
|% -5,77
|
|CANTE
|87,00
|12.117.612
|% -4,19
|
|KONTR
|230,40
|569.415.479
|% 8,07
|
|TURSG
|6,76
|282.469.825
|% 4,97
|
|CONSE
|4,08
|267.197.422
|% 6,81
|
|KLRHO
|22,58
|221.681.938
|% 1,71
|
|NTGAZ
|22,06
|219.402.057
|% 6,78
|
|YKBNK
|7,15
|3.898.320.838
|% 4,23
|
|PETKM
|14,20
|5.751.662.438
|% 5,58
|
|ISCTR
|8,07
|2.817.003.237
|% 1,38
|
|AKBNK
|12,01
|3.141.963.853
|% 1,01
|
|VAKBN
|7,31
|1.594.814.414
|% 9,92
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1931
|18,1976
|% -0,02
|
|Euro
|18,2974
|18,3048
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0856
|21,1914
|% -0,09
|
|Frank
|18,5138
|18,6254
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8247
|4,8489
|% 0,08
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-1,68
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.738
|6.797
|-35,00
|
|Yarım
|3.283
|3.323
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,46
|96,46
|-1,38
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 94 artarak (% 0.74 ) 2, 837
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, VAKBN, UTPYA, EGGUB, ORCAY, DOGUB, TMSN, PETUN, COSMO, ALKA
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17:46
IDEAS, GWIND, PKART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:46
PAMEL, SAYAS, CMBTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:46GZNMI
Yüzde 8.69 oranında artışla 34.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 204, 097 adet işlem