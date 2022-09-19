***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 15:39
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu 2. ihracına ilişkin Eylül ayı yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063966
BIST
16:533.248
En Yüksek
|Değişim
|: -3,82%
|| -129,02
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
16:5318,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:5318,3080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:53980,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,64
|Açılış
|: 980,83
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:51
|SMRTG
|45,98
|108.204.238
|% 10,00
|
|FENER
|55,05
|347.233.407
|% 9,99
|
|RODRG
|37,90
|8.783.019
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.356.732
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.357.237
|% 9,95
|
|HALKB
|8,95
|2.689.534.110
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.270.121
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.052.367
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.713.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.702.312
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,39
|4.203.779.322
|% -6,56
|
|GARAN
|19,65
|3.877.066.663
|% -9,78
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,39
|4.203.779.322
|% -6,56
|
|HALKB
|8,95
|2.689.534.110
|% -9,96
|
|ISCTR
|7,97
|2.420.982.404
|% -9,02
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2952
|18,3000
|% 0,24
|
|Euro
|18,3131
|18,3549
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,7748
|20,8790
|% -0,06
|
|Frank
|18,8491
|18,9627
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,16
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,38
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|-22,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-1,78
|
Seans Raporu
16:51
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17:05AKCNS
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 602, 869 adet işlem
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17:04XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 83 altında . İşlem hacmi 48, 731.00 milyon TL de
-
17:04HURGZ
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 008, 138 adet işlem
-
17:02ISCTR
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 814, 455 adet işlem
-
17:01ASELS
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 089, 022 adet işlem