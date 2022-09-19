***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 15:39
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu 4. ihracına ilişkin Eylül ayı yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063968
BIST
15:523.337
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -40,10
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
15:5218,2985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0429
|Açılış
|: 92,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 91,3500
|
18,2985
En Düşük
18,2293
15:5218,3521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0683
|Açılış
|: 14,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4200
|
18,4335
En Düşük
18,2312
15:52979,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,65
|Açılış
|: 11,39
|
|Önceki Kapanış
|: 11,53
|
11,56
En Düşük
11,31
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SMRTG
|45,98
|106.727.544
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.759.104
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.729.057
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.918.870
|% 9,95
|
|PRDGS
|3,98
|41.209.041
|% 9,94
|
|NTHOL
|9,95
|139.026.695
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.809.640
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.471.110
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.537.925
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.165.467
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,96
|3.745.374.488
|% -1,89
|
|GARAN
|20,28
|3.502.912.880
|% -6,89
|
|YKBNK
|7,28
|2.627.963.677
|% -0,68
|
|HALKB
|9,08
|2.537.345.822
|% -8,65
|
|EKGYO
|4,32
|2.496.027.860
|% -1,14
|
|EKGYO
|4,32
|2.496.027.860
|% -1,14
|
|YKBNK
|7,28
|2.627.963.677
|% -0,68
|
|AKBNK
|11,96
|3.745.374.488
|% -1,89
|
|HALKB
|9,08
|2.537.345.822
|% -8,65
|
|ISCTR
|8,42
|2.124.442.256
|% -3,88
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2857
|18,3014
|% 0,25
|
|Euro
|18,3071
|18,3522
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,7491
|20,8531
|% -0,18
|
|Frank
|18,8524
|18,9659
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8499
|4,8742
|% 0,13
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,73
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,66
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-24,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|88,88
|88,88
|-2,47
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07HURGZ
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 664, 780 adet işlem
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16:06BJKAS
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 921, 083 adet işlem
-
16:05HALKB
Yüzde -8.65 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 144, 422 adet işlem
-
16:04XU100
Endeks 3, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 41, 770.00 milyon TL de
-
16:03GARAN
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 20.28 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 033, 902 adet işlem