***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 15:39
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu 3. ihracına ilişkin Eylül ayı yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063969
BIST
15:263.330
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -47,38
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
15:2618,2995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0439
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2995
En Düşük
18,2293
15:2618,3242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
15:26979,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,10
|Açılış
|: 979,19
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler15:26
|SMRTG
|45,98
|105.692.581
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.757.323
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.559.088
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.888.268
|% 9,95
|
|PRDGS
|3,98
|40.299.790
|% 9,94
|
|NTHOL
|9,95
|137.829.889
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.766.760
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.279.520
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.450.895
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.119.735
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,96
|3.693.544.745
|% -1,89
|
|GARAN
|20,22
|3.446.070.367
|% -7,16
|
|YKBNK
|7,29
|2.583.104.298
|% -0,55
|
|HALKB
|9,05
|2.472.024.062
|% -8,95
|
|ASELS
|32,48
|2.371.371.975
|% -3,91
|
|EKGYO
|4,35
|2.323.239.228
|% -0,46
|
|YKBNK
|7,29
|2.583.104.298
|% -0,55
|
|AKBNK
|11,96
|3.693.544.745
|% -1,89
|
|HALKB
|9,05
|2.472.024.062
|% -8,95
|
|ISCTR
|8,41
|2.058.597.104
|% -4,00
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2763
|18,2995
|% 0,24
|
|Euro
|18,2981
|18,3242
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,7513
|20,8554
|% -0,17
|
|Frank
|18,8512
|18,9648
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8512
|4,8756
|% 0,16
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-10,78
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|-38,00
|
|Tam
|6.663
|6.748
|36,00
|
|Yarım
|3.247
|3.286
|5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|89,15
|89,15
|-2,20
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:40GRNYO
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 359 adet işlem
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15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 18 kaybederek (% -1.91 ) 3, 598
-
15:39XU100
Endeks 3, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 39, 987.00 milyon TL de
-
15:39BJKAS
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 051, 002 adet işlem
-
15:38ZPLIB
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 34.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 352 adet işlem