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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.09.2022 15:40
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 2. ihracına ilişkin Eylül ayı yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063972


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BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 45,98 109.116.757 % 10,00  
RODRG 37,90 9.185.491 % 9,98  
MERKO 6,51 25.569.739 % 9,97  
HKTM 34,04 26.860.042 % 9,95  
IZFAS 3,99 14.675.910 % 9,92  
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17:03 Alış Satış %  
Dolar 18,2905 18,3013 % 0,25  
Euro 18,3194 18,3597 % 0,42  
Sterlin 20,7636 20,8677 % -0,11  
Frank 18,8420 18,9555 % -0,01  
Riyal 4,8518 4,8761 % 0,17  
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17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 -8,38  
Altın Gr. 980 980 -3,60  
Cumhuriyet 6.640 6.741 -22,00  
Tam 6.671 6.754 42,00  
Yarım 3.250 3.290 9,00  
Çeyrek 1.630 1.646 5,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,43 -0,16  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 -0,15  
B. Petrol 89,57 89,57 -1,78  
Seans Raporu 17:03
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