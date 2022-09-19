***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 15:41
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 3. ihracına ilişkin Eylül ayı yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063973
BIST
17:043.227
En Yüksek
|Değişim
|: -4,46%
|| -150,77
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.227
17:0418,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0418,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:04979,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,33
|Açılış
|: 979,14
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:02
|SMRTG
|45,98
|109.116.757
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.185.491
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.569.739
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.860.042
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.675.910
|% 9,92
|
|HALKB
|8,95
|2.691.287.594
|% -9,96
|
|ISGYO
|15,38
|24.171.885
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|143.348.050
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.671.852.693
|% -9,93
|
|VAKBN
|9,36
|115.749.822
|% -9,91
|
|AKBNK
|11,35
|4.391.957.173
|% -6,89
|
|GARAN
|19,72
|3.978.665.111
|% -9,46
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,35
|4.391.957.173
|% -6,89
|
|ISCTR
|7,89
|2.671.852.693
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.287.594
|% -9,96
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2905
|18,3013
|% 0,25
|
|Euro
|18,4300
|18,4400
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,7660
|20,8701
|% -0,10
|
|Frank
|18,8464
|18,9600
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8519
|4,8763
|% 0,17
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,18
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|-12,00
|
|Tam
|6.680
|6.764
|52,00
|
|Yarım
|3.255
|3.294
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,04
|90,04
|-1,31
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ASELS, ISCTR
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, VESTL, TKFEN
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -131, 31 kaybederek (% -4.37 ) 2, 871
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, HKTM, DENGE, SMRTG
-
17:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, SKBNK, HALKB, NTHOL, IHLAS, TSKB, ISGYO