***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 13:34
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF92211 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 96.100.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064227
BIST
15:313.243
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 43,61
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:3118,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:3118,2765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0541
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2512
15:31981,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,86
|Açılış
|: 981,29
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:31
|HDFGS
|2,75
|77.115.884
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|69.061.421
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|164.890.263
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|490.615.953
|% 9,76
|
|AKENR
|2,58
|104.470.408
|% 8,86
|
|TSKB
|3,97
|15.309.642
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.031.555
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.356.073
|% -9,90
|
|IHAAS
|66,35
|10.065.097
|% -9,85
|
|VAKBN
|8,46
|5.988.404.336
|% -9,62
|
|ISCTR
|8,19
|3.638.704.360
|% 3,80
|
|THYAO
|70,80
|3.516.009.840
|% 2,98
|
|GARAN
|19,80
|3.486.802.106
|% 0,97
|
|HALKB
|8,28
|3.352.815.171
|% -7,49
|
|VAKBN
|8,46
|5.988.404.336
|% -9,62
|
|EKGYO
|3,88
|1.836.840.089
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,19
|3.638.704.360
|% 3,80
|
|HALKB
|8,28
|3.352.815.171
|% -7,49
|
|YKBNK
|7,10
|2.606.868.286
|% 5,34
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2978
|18,3205
|% 0,15
|
|Euro
|18,2620
|18,2765
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,8358
|20,9403
|% 0,07
|
|Frank
|18,8689
|18,9825
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8542
|4,8785
|% 0,23
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-9,37
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.659
|6.747
|-42,00
|
|Yarım
|3.245
|3.286
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|0,60
|
Seans Raporu
15:31
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