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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.09.2022 14:22
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF92229 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 28.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064893


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULKER 21,78 143.464.555 % 10,00  
KRPLS 7,37 187.105.010 % 10,00  
ULUSE 143,60 12.240.274 % 9,95  
SOKM 22,80 152.562.448 % 9,93  
MEGAP 3,99 98.268.048 % 9,92  
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14:56 Alış Satış %  
Dolar 18,4019 18,4084 % 0,49  
Euro 17,9587 17,9728 % -0,38  
Sterlin 20,2788 20,3805 % -1,30  
Frank 18,7126 18,8254 % 0,27  
Riyal 4,8807 4,9052 % 0,61  
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14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -22,15  
Altın Gr. 974 974 -9,53  
Cumhuriyet 6.618 6.718 -18,00  
Tam 6.630 6.737 -25,00  
Yarım 3.231 3.291 -10,00  
Çeyrek 1.620 1.644 -6,00  
Gümüş.Ons 19,09 19,12 -0,53  
Gümüş Gr. 11,29 11,31 -0,27  
B. Petrol 87,62 87,62 -2,84  
Seans Raporu 14:56
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