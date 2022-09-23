***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 14:22
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF92229 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 28.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064893
BIST
14:563.296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,08
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
14:5618,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0898
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4084
En Düşük
18,3035
14:5617,9728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0685
|Açılış
|: 18,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
14:56975,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,70
|Açılış
|: 974,90
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ULKER
|21,78
|143.464.555
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|187.105.010
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.240.274
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|152.562.448
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.268.048
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.156.742
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.025.648
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.603.178
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.825.305
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.879.907
|% -9,91
|
|THYAO
|71,30
|3.642.522.503
|% 0,00
|
|SASA
|60,30
|2.021.428.643
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,40
|1.457.282.346
|% 0,51
|
|VAKBN
|7,76
|1.273.782.242
|% 0,13
|
|SISE
|27,28
|1.191.968.874
|% -0,87
|
|EKGYO
|4,01
|1.170.047.114
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,40
|749.170.038
|% 3,77
|
|VAKBN
|7,76
|1.273.782.242
|% 0,13
|
|HALKB
|7,70
|1.044.960.554
|% -1,28
|
|DOHOL
|5,29
|667.501.068
|% 0,76
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4019
|18,4084
|% 0,49
|
|Euro
|17,9587
|17,9728
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,2788
|20,3805
|% -1,30
|
|Frank
|18,7126
|18,8254
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8807
|4,9052
|% 0,61
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-22,15
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-18,00
|
|Tam
|6.630
|6.737
|-25,00
|
|Yarım
|3.231
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,27
|
|B. Petrol
|87,62
|87,62
|-2,84
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11TMSN
Yüzde 4.52 oranında artışla 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 435 adet işlem
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15:10SOKM
Yüzde 9.93 oranında artışla 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 461 adet işlem
-
15:09GESAN
Yüzde 4.45 oranında artışla 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 026, 024 adet işlem
-
15:08XU100
Endeks 3, 300 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 34, 709.00 milyon TL de
-
15:08UNLU
Yüzde 9.21 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 593, 096 adet işlem