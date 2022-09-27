***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 11:50
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKS92214 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 33.000.000 TL nominal değerindeki, TRPTMKS92222 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 17.000.000 TL nominal değerindeki ve TRPTMKS92230 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 31.000.000 TL nominal değerindeki itfaları gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065440
BIST
11:393.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 29,73
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.290
En Düşük
3.265
11:3918,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:3917,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0967
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:39971,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,84
|Açılış
|: 971,84
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:37
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|94.076.636
|% 9,95
|
|BAGFS
|26,36
|109.642.454
|% 9,47
|
|KONTR
|57,70
|246.943.025
|% 9,18
|
|DITAS
|27,94
|11.973.774
|% 6,80
|
|ISGYO
|8,19
|6.510.190
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|806.268
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.651.293
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|591.006.326
|% -7,89
|
|TEKTU
|2,01
|88.755.945
|% -6,94
|
|TSKB
|2,58
|1.536.294.439
|% -1,53
|
|SASA
|67,15
|1.390.678.414
|% 1,21
|
|YKBNK
|7,22
|1.073.397.834
|% 4,18
|
|THYAO
|69,95
|1.055.573.638
|% 0,79
|
|HEKTS
|53,80
|820.270.525
|% -1,28
|
|TSKB
|2,58
|1.536.294.439
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,10
|591.006.326
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,01
|607.775.782
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,22
|1.073.397.834
|% 4,18
|
|ZOREN
|3,99
|525.160.932
|% -6,12
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4727
|18,4781
|% 0,02
|
|Euro
|17,8195
|17,8333
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,9276
|20,0275
|% 1,34
|
|Frank
|18,6004
|18,7124
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8982
|4,9227
|% 0,11
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|13,48
|
|Altın Gr.
|973
|973
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.611
|6.694
|15,00
|
|Yarım
|3.216
|3.272
|4,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|1,52
|