***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKS92214 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 33.000.000 TL nominal değerindeki, TRPTMKS92222 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 17.000.000 TL nominal değerindeki ve TRPTMKS92230 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 31.000.000 TL nominal değerindeki itfaları gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065440BIST