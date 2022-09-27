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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2022 11:50
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKV92218 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 23.000.000 TL nominal değerindeki, TRPTMKV92226 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 28.000.000 TL nominal değerindeki ve TRPTMKV92234 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 70.000.000 TL nominal değerindeki itfaları gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065441


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MMCAS 4,52 755.586 % 9,98  
BAGFS 26,48 132.451.864 % 9,97  
KMPUR 58,00 94.818.050 % 9,95  
KONTR 57,45 265.127.466 % 8,70  
DITAS 27,88 12.962.355 % 6,57  
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11:55 Alış Satış %  
Dolar 18,4731 18,4805 % 0,03  
Euro 17,7842 17,8077 % 0,41  
Sterlin 19,9446 20,0446 % 1,43  
Frank 18,6036 18,7157 % 0,53  
Riyal 4,8976 4,9221 % 0,10  
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11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 12,85  
Altın Gr. 972 972 9,36  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.609 6.691 12,00  
Yarım 3.215 3.271 3,00  
Çeyrek 1.613 1.633 4,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,61 0,24  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,18  
B. Petrol 84,47 84,47 1,61  
Seans Raporu 11:55
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