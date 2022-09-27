***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 11:50
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKV92218 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 23.000.000 TL nominal değerindeki, TRPTMKV92226 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 28.000.000 TL nominal değerindeki ve TRPTMKV92234 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 70.000.000 TL nominal değerindeki itfaları gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065441
BIST
11:553.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 31,30
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.292
En Düşük
3.265
11:5518,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:5517,8077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0735
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:55972,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,12
|Açılış
|: 972,12
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|132.451.864
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|94.818.050
|% 9,95
|
|KONTR
|57,45
|265.127.466
|% 8,70
|
|DITAS
|27,88
|12.962.355
|% 6,57
|
|ISGYO
|8,19
|7.131.082
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|830.897
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.996.893
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,13
|707.525.394
|% -6,58
|
|ZOREN
|3,98
|560.196.960
|% -6,35
|
|TSKB
|2,57
|1.662.010.246
|% -1,91
|
|SASA
|67,65
|1.645.627.131
|% 1,96
|
|THYAO
|70,35
|1.307.665.821
|% 1,37
|
|YKBNK
|7,25
|1.236.254.348
|% 4,62
|
|GARAN
|19,61
|1.030.429.751
|% 1,76
|
|TSKB
|2,57
|1.662.010.246
|% -1,91
|
|SKBNK
|2,13
|707.525.394
|% -6,58
|
|EKGYO
|4,02
|737.125.515
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,25
|1.236.254.348
|% 4,62
|
|ZOREN
|3,98
|560.196.960
|% -6,35
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4731
|18,4805
|% 0,03
|
|Euro
|17,7842
|17,8077
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,9446
|20,0446
|% 1,43
|
|Frank
|18,6036
|18,7157
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8976
|4,9221
|% 0,10
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,85
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,36
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.609
|6.691
|12,00
|
|Yarım
|3.215
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,18
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|1,61
|