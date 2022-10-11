***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 12:19
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu 2. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070680
BIST
15:333.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 21,40
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
15:3318,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:3318,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:33998,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,61
|Açılış
|: 998,05
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|19.093.368
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|65.246.864
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|142.035.195
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.917.060
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|886.088
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.152.328
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.418.291
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,36
|163.319.996
|% -7,00
|
|THYAO
|86,20
|3.202.890.708
|% 0,06
|
|PETKM
|15,00
|2.210.204.780
|% 3,02
|
|SASA
|86,30
|2.121.971.727
|% 0,64
|
|ASELS
|32,68
|1.713.986.842
|% -0,31
|
|AKBNK
|13,01
|1.516.248.022
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,35
|1.319.529.458
|% 0,69
|
|YKBNK
|8,25
|1.368.076.152
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,73
|272.709.020
|% 1,17
|
|PETKM
|15,00
|2.210.204.780
|% 3,02
|
|ODAS
|7,86
|996.614.374
|% 4,38
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5829
|18,5852
|% 0,05
|
|Euro
|18,0847
|18,0959
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,5806
|20,6838
|% 0,48
|
|Frank
|18,5900
|18,7020
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,05
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|2,15
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.729
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|-1,20
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48YAYLA
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 960, 716 adet işlem
-
15:47CEMTS
Yüzde 7.11 oranında artışla 40.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 001, 538 adet işlem
-
15:46PSGYO
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 669, 593 adet işlem
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, PETKM, TCELL
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 75 artarak (% 0.53 ) 3, 195