***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 12:20
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu 3. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070685
BIST
12:133.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,90
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
12:1318,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
12:1318,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
12:13995,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,27
|Açılış
|: 995,42
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler12:13
|ERCB
|46,72
|40.457.071
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|130.527.483
|% 9,84
|
|KONTR
|90,40
|538.337.581
|% 9,58
|
|MEGAP
|5,32
|58.494.986
|% 9,24
|
|MARTI
|4,05
|43.599.244
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|723.686
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|63.749.004
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,89
|36.348.350
|% -9,02
|
|MOBTL
|2,64
|154.359.256
|% -8,01
|
|THYAO
|85,95
|2.121.980.158
|% -0,23
|
|SASA
|86,25
|1.643.987.869
|% 0,58
|
|ASELS
|32,48
|924.206.186
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,35
|890.226.418
|% 0,69
|
|PETKM
|14,79
|811.778.434
|% 1,58
|
|EKGYO
|4,35
|890.226.418
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|215.236.206
|% 1,75
|
|ODAS
|7,91
|621.704.201
|% 5,05
|
|AKFGY
|4,11
|315.986.458
|% 7,87
|
|YKBNK
|8,10
|506.190.262
|% 0,62
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5836
|18,5906
|% 0,08
|
|Euro
|18,0414
|18,0565
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,5046
|20,6075
|% 0,11
|
|Frank
|18,5367
|18,6483
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9286
|4,9534
|% 0,01
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-2,21
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-41,00
|
|Tam
|6.707
|6.759
|-22,00
|
|Yarım
|3.268
|3.305
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,37
|94,37
|-1,82
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28SAFKR
Yüzde 5.02 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 524, 015 adet işlem
-
12:27ODAS
Yüzde 5.05 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 927, 669 adet işlem
-
12:26YEOTK
Yüzde 5.84 oranında artışla 36.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 603, 846 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 09 kaybederek (% -0.10 ) 3, 917
-
12:25XU100
Endeks 3, 583 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 426.00 milyon TL de