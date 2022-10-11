***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 12:20
ye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 2. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070688
BIST
14:583.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 8,72
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
14:5818,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:5818,0853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0559
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:58997,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 997,19
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ERCB
|46,72
|48.304.910
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|14.159.232
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|64.617.701
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.423.776
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.088.620
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.989.099
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.178.494
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|197.182.375
|% -6,97
|
|THYAO
|85,95
|2.866.957.468
|% -0,23
|
|PETKM
|14,95
|2.118.488.956
|% 2,68
|
|SASA
|86,20
|2.068.577.234
|% 0,52
|
|ASELS
|32,46
|1.434.166.058
|% -0,98
|
|EKGYO
|4,33
|1.233.762.354
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.233.762.354
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,74
|255.680.838
|% 1,75
|
|PETKM
|14,95
|2.118.488.956
|% 2,68
|
|ODAS
|7,90
|956.761.912
|% 4,91
|
|YKBNK
|8,17
|932.881.740
|% 1,49
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5798
|18,5847
|% 0,04
|
|Euro
|18,0756
|18,0869
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5370
|20,6400
|% 0,27
|
|Frank
|18,5686
|18,6804
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9298
|4,9546
|% 0,03
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|2,08
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.719
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-1,69
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11PINSU
Yüzde 9.31 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 320, 819 adet işlem
-
15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 48 artarak (% 0.14 ) 3, 926
-
15:10XU100
Endeks 3, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 33, 830.00 milyon TL de
-
15:10CEMTS
Yüzde 7.17 oranında artışla 40.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 800, 311 adet işlem
-
15:09MSGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 452 adet işlem