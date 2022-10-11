Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2022 12:20
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

ye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 1. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070687


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:573.589
Değişim :  0,20% |  7,24
Açılış :  3.590  
Önceki Kapanış :  3.582  
En Yüksek
3.597 En Düşük
3.564
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 46,72 48.071.310 % 9,98  
COSMO 57,30 3.157.975 % 9,98  
ESCAR 51,90 14.028.369 % 9,91  
YAYLA 4,78 64.617.591 % 9,89  
HUNER 6,25 141.410.714 % 9,84  
daha fazla
14:55 Alış Satış %  
Dolar 18,5802 18,5842 % 0,04  
Euro 18,0738 18,0894 % 0,33  
Sterlin 20,5301 20,6331 % 0,24  
Frank 18,5748 18,6867 % 0,37  
Riyal 4,9298 4,9545 % 0,03  
daha fazla
14:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.672 3,18  
Altın Gr. 998 998 1,13  
Cumhuriyet 6.688 6.789 -24,00  
Tam 6.718 6.768 -13,00  
Yarım 3.273 3.309 -6,00  
Çeyrek 1.640 1.655 -2,00  
Gümüş.Ons 19,44 19,47 -0,16  
Gümüş Gr. 11,57 11,58 -0,16  
B. Petrol 94,48 94,48 -1,71  
Seans Raporu 14:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru