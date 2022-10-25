***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 12:03
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKFE2221 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 29.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073890
BIST
12:004.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 22,13
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:0018,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:0018,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:00983,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,84
|Açılış
|: 983,49
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SANEL
|11,66
|5.230.767
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|272.658.145
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.699.341
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|19.272.893
|% 10,00
|
|DOGUB
|9,36
|14.444.770
|% 9,99
|
|PENTA
|63,80
|61.085.030
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|212.626.567
|% -9,89
|
|GESAN
|142,80
|487.176.794
|% -9,62
|
|YEOTK
|48,08
|70.628.423
|% -9,62
|
|ALKA
|39,72
|195.539.825
|% -9,49
|
|THYAO
|101,00
|2.376.275.127
|% 1,51
|
|SASA
|107,10
|1.282.164.996
|% 7,10
|
|YKBNK
|9,65
|1.155.592.236
|% 2,99
|
|AKBNK
|15,86
|1.096.596.368
|% 2,59
|
|SISE
|32,94
|991.182.669
|% 1,48
|
|TSKB
|3,11
|640.501.522
|% 7,24
|
|SKBNK
|2,12
|421.606.064
|% 7,07
|
|EKGYO
|4,70
|910.061.449
|% 1,51
|
|YKBNK
|9,65
|1.155.592.236
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,97
|970.908.243
|% 3,21
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6026
|18,6115
|% 0,15
|
|Euro
|18,3521
|18,3651
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9937
|21,0990
|% 0,37
|
|Frank
|18,4820
|18,5933
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9340
|4,9588
|% 0,03
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,71
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.640
|6.726
|-43,00
|
|Yarım
|3.236
|3.286
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,97
|90,97
|-0,24
|
Seans Raporu
11:56
daha fazla
-
12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 35 artarak (% 0.81 ) 3, 549
-
12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, MZHLD, ISGYO, TSPOR, AGYO, ERCB, BAYRK, VKING, FENER, SANEL
-
12:11
SKBNK, CELHA, FENER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:11
BNTAS, CONSE, MIATK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:11
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 85 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 167 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem