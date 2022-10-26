***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 11:33
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKVE2221 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 26.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074266
BIST
11:323.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 22,53
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
11:3218,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:3218,6818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1310
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6964
En Düşük
18,4735
11:32999,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,83
|Açılış
|: 999,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.001,34
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:32
|GOLTS
|107,20
|53.118.685
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.791.447
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|TUREX
|15,80
|13.274.023
|% 8,15
|
|ORMA
|54,00
|277.128
|% 8,09
|
|AGYO
|7,53
|28.037.172
|% -9,93
|
|UFUK
|63,05
|1.764.441
|% -6,80
|
|ACSEL
|58,35
|42.152.909
|% -5,89
|
|ALKA
|37,34
|132.381.568
|% -5,47
|
|AKGRT
|4,48
|27.273.826
|% -4,07
|
|THYAO
|101,00
|2.018.337.518
|% 0,50
|
|AKBNK
|15,80
|1.098.886.728
|% 1,80
|
|SISE
|33,90
|838.472.912
|% 0,24
|
|SASA
|104,70
|801.991.317
|% -0,29
|
|HEKTS
|29,08
|665.697.453
|% 3,86
|
|SKBNK
|2,12
|382.747.479
|% -1,85
|
|TSKB
|3,17
|544.166.131
|% -0,31
|
|EKGYO
|4,58
|387.294.699
|% 1,10
|
|AKBNK
|15,80
|1.098.886.728
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,62
|613.883.108
|% 1,05
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6053
|18,6112
|% 0,05
|
|Euro
|18,6675
|18,6818
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,4802
|21,5879
|% 0,95
|
|Frank
|18,7627
|18,8758
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,02
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|19,31
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,33
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.712
|6.790
|32,00
|
|Yarım
|3.270
|3.319
|18,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.662
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-0,38
|