***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 11:33
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKSE2226 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 18.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074267
BIST
11:393.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 22,72
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
11:3918,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:3918,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1393
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6964
En Düşük
18,4735
11:391.000,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.000,91
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.001,34
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:39
|GOLTS
|107,20
|53.140.018
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.791.447
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|ORMA
|54,00
|277.128
|% 8,09
|
|TRCAS
|23,34
|57.469.818
|% 7,66
|
|AGYO
|7,53
|28.439.515
|% -9,93
|
|UFUK
|63,05
|1.887.818
|% -6,80
|
|ACSEL
|58,35
|43.167.108
|% -5,89
|
|ALKA
|37,30
|134.798.115
|% -5,57
|
|AKGRT
|4,47
|29.554.961
|% -4,28
|
|THYAO
|100,90
|2.064.003.559
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,80
|1.144.223.016
|% 1,80
|
|SISE
|33,84
|856.344.187
|% 0,06
|
|SASA
|104,00
|814.848.584
|% -0,95
|
|TUPRS
|373,40
|685.348.368
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,13
|391.468.669
|% -1,39
|
|TSKB
|3,16
|577.275.481
|% -0,63
|
|EKGYO
|4,55
|469.971.718
|% 0,44
|
|AKBNK
|15,80
|1.144.223.016
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,61
|631.620.127
|% 0,95
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6080
|18,6115
|% 0,05
|
|Euro
|18,6839
|18,6901
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,4948
|21,6026
|% 1,02
|
|Frank
|18,7733
|18,8864
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,01
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|19,69
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.715
|6.795
|37,00
|
|Yarım
|3.272
|3.322
|21,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.663
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,20
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|-0,22
|
Seans Raporu
11:39
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11:54BJKAS
Yüzde 5.33 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 691, 829 adet işlem
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11:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 45 artarak (% 0.33 ) 4, 365
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11:52XU100
Endeks 3, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 20, 897.00 milyon TL de
-
11:52SANEL
Yüzde 5.23 oranında artışla 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 738 adet işlem
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11:51DERHL
Yüzde 7.26 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 215, 680 adet işlem