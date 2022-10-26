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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2022 11:33
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKSE2226 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 18.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074267


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DOGUB 10,29 4.791.447 % 9,94  
ATSYH 120,00 838.800 % 9,09  
ORMA 54,00 277.128 % 8,09  
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Dolar 18,6080 18,6115 % 0,05  
Euro 18,6839 18,6901 % 0,75  
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Frank 18,7733 18,8864 % 0,77  
Riyal 4,9345 4,9593 % 0,01  
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11:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.673 19,69  
Altın Gr. 1.000 1.000 11,03  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.715 6.795 37,00  
Yarım 3.272 3.322 21,00  
Çeyrek 1.641 1.663 11,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,76 0,40  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,20  
B. Petrol 91,52 91,52 -0,22  
Seans Raporu 11:39
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