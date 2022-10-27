***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 13:56
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKSE2218 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 32.000.000 TL nominal değerindeki, TRPTMKSE2234 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 41.000.000 TL nominal değerindeki itfaları gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074605
BIST
13:523.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -34,26
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
13:5218,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
13:5218,7019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0685
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
13:52993,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,63
|Açılış
|: 993,79
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler13:52
|EKIZ
|14,30
|615.057
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|17.794.574
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.148.863
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|3.035.078
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.408.833
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|6.568.281
|% -9,96
|
|VKING
|10,40
|3.581.261
|% -6,98
|
|OZRDN
|14,72
|35.724.622
|% -6,54
|
|KERVN
|0,61
|1.555.559
|% -6,15
|
|DOGUB
|9,78
|25.251.317
|% -4,96
|
|THYAO
|99,00
|6.068.186.747
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,43
|2.266.503.276
|% -2,22
|
|SISE
|33,60
|1.761.768.986
|% -1,18
|
|EREGL
|30,24
|1.627.212.459
|% -1,82
|
|PETKM
|13,79
|1.550.887.755
|% 3,14
|
|TSKB
|3,09
|779.517.939
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,50
|1.107.536.293
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|326.664.717
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,43
|2.266.503.276
|% -2,22
|
|ISCTR
|9,57
|1.233.914.029
|% -1,64
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6093
|18,6117
|% 0,02
|
|Euro
|18,6827
|18,7019
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,4474
|21,5549
|% -0,54
|
|Frank
|18,7162
|18,8289
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% 0,10
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,71
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|-28,00
|
|Tam
|6.687
|6.741
|-27,00
|
|Yarım
|3.258
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|0,34
|