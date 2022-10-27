***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 13:57
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKVE2213 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 23.000.000 TL nominal değerindeki ve TRPTMKVE2239 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 80.000.000 TL nominal değerindeki itfaları gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074606
BIST
15:373.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -32,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:3718,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:3718,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0870
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5999
15:37993,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 993,88
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler15:37
|FONET
|13,75
|136.546.064
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.038.020
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.971.504
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.166.684
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,59
|30.044.730
|% -6,80
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,50
|6.945.526.089
|% 0,71
|
|AKBNK
|15,38
|2.549.176.625
|% -2,53
|
|PETKM
|13,65
|2.073.608.927
|% 2,09
|
|SISE
|33,44
|2.028.551.297
|% -1,65
|
|EREGL
|30,24
|1.820.270.709
|% -1,82
|
|TSKB
|3,10
|896.449.858
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,50
|1.254.290.468
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|363.769.105
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,38
|2.549.176.625
|% -2,53
|
|PETKM
|13,65
|2.073.608.927
|% 2,09
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6096
|18,6173
|% 0,05
|
|Euro
|18,6690
|18,6834
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,4710
|21,5787
|% -0,43
|
|Frank
|18,6986
|18,8113
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,15
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-8,54
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.677
|6.734
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,48
|