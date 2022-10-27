***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.10.2022 tarihli kararı uyarınca 1) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Yalçın Giray Arıcan'ın fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine, Haldun Nigiz'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına, 2) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Yalçın Giray Arıcan'ın fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine, Haldun Nigiz'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına, 3) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Yalçın Giray Arıcan'ın fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine, Haldun Nigiz'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına, 4) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Yalçın Giray Arıcan'ın fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine, Haldun Nigiz'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074681BIST