***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 17:03
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.10.2022 tarihli kararı uyarınca 1) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Yalçın Giray Arıcan'ın fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine, Haldun Nigiz'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına, 2) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Yalçın Giray Arıcan'ın fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine, Haldun Nigiz'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına, 3) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Yalçın Giray Arıcan'ın fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine, Haldun Nigiz'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına, 4) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Yalçın Giray Arıcan'ın fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine, Haldun Nigiz'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074681
BIST
18:053.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -42,77
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1424
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05994,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,72
|Açılış
|: 994,70
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATLAS
|1,87
|6.983.550
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|747.275
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.087.655
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.130.432
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.346.709
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.172.561
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.235.644
|% -9,23
|
|DITAS
|35,32
|19.080.658
|% -8,26
|
|KENT
|189,90
|3.779.356
|% -7,82
|
|THYAO
|99,20
|8.657.201.288
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,21
|3.668.892.925
|% -3,61
|
|PETKM
|13,43
|2.686.441.363
|% 0,45
|
|TUPRS
|372,10
|2.685.230.290
|% 1,14
|
|SISE
|33,32
|2.534.728.583
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,51
|1.716.755.608
|% -1,31
|
|TSKB
|3,10
|1.047.251.384
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,21
|3.668.892.925
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,11
|471.535.088
|% 1,44
|
|ALBRK
|2,36
|475.388.604
|% 5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6087
|% 0,00
|
|Euro
|18,6134
|18,6373
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4829
|21,5906
|% -0,38
|
|Frank
|18,7299
|18,8428
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL