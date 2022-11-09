***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 14:49
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu 1. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078540
BIST
14:454.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 64,15
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.354
14:4518,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0933
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6159
En Düşük
18,4972
14:4518,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
14:451.022,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.022,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ODAS
|9,79
|2.142.019.411
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|134.438.979
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,51
|389.420.323
|% 9,96
|
|ETILR
|10,50
|32.299.020
|% 9,95
|
|KNFRT
|14,94
|125.594.865
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|57.073.259
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|199.924.754
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|113,60
|6.244.734.980
|% 0,53
|
|ASELS
|37,30
|3.223.474.006
|% 3,10
|
|EREGL
|35,96
|3.061.284.976
|% 0,62
|
|TTKOM
|14,06
|2.844.419.448
|% 2,63
|
|TCELL
|32,12
|2.559.846.285
|% 9,25
|
|EKGYO
|5,15
|1.622.383.424
|% -0,96
|
|SKBNK
|2,18
|488.536.298
|% 3,32
|
|ODAS
|9,79
|2.142.019.411
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,06
|2.844.419.448
|% 2,63
|
|TSKB
|3,14
|535.312.421
|% 0,64
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,6159
|% 0,50
|
|Euro
|18,7134
|18,7288
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2564
|21,3630
|% -0,26
|
|Frank
|18,8524
|18,9660
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,36
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,06
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|121,00
|
|Tam
|6.822
|6.871
|-17,00
|
|Yarım
|3.324
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,05
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|-0,71
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00ALBRK
Yüzde 4.64 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 981, 053 adet işlem
-
14:59KLMSN
Yüzde 5.53 oranında artışla 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 909, 549 adet işlem
-
14:58ULUUN
Yüzde 7.37 oranında artışla 40.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 353, 676 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 61, 496.00 milyon TL de
-
14:57ALARK
Yüzde 9.13 oranında artışla 87.85 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 270, 308 adet işlem