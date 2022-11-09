***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 14:49
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu 3. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078542
BIST
17:384.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,42
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:3818,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:3818,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:381.023,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.023,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ODAS
|9,79
|2.911.930.074
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.396.701
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.742.382
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|252.633.049
|% 9,99
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.881.573
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.028.171
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.314.983
|% -9,84
|
|KERVT
|11,10
|413.013.299
|% -9,46
|
|THYAO
|111,90
|8.985.600.611
|% -0,97
|
|ASELS
|38,04
|7.143.936.168
|% 5,14
|
|EREGL
|34,46
|5.335.150.081
|% -3,58
|
|TCELL
|32,12
|4.328.493.519
|% 9,25
|
|TTKOM
|14,06
|4.003.758.684
|% 2,63
|
|EKGYO
|5,09
|3.025.110.417
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,15
|661.201.821
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.911.930.074
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,06
|4.003.758.684
|% 2,63
|
|TSKB
|3,09
|869.554.540
|% -0,96
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5978
|18,6049
|% 0,44
|
|Euro
|18,6515
|18,6681
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,1180
|21,2239
|% -0,91
|
|Frank
|18,8121
|18,9255
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,34
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.827
|6.886
|-2,00
|
|Yarım
|3.326
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,02
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-1,64
|