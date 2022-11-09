***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 14:52
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 3. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078545
BIST
16:094.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,28
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.354
16:0918,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0791
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
16:0918,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
16:091.021,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.021,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ULUSE
|173,80
|21.158.066
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|136.053.213
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,51
|399.446.075
|% 9,96
|
|ETILR
|10,50
|32.518.911
|% 9,95
|
|KNFRT
|14,94
|126.364.649
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|58.456.403
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|202.781.828
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,60
|7.307.445.644
|% -0,35
|
|ASELS
|38,20
|5.511.654.359
|% 5,58
|
|EREGL
|34,78
|4.354.678.759
|% -2,69
|
|TTKOM
|13,97
|3.525.243.272
|% 1,97
|
|TCELL
|32,18
|3.449.533.478
|% 9,46
|
|EKGYO
|5,09
|2.361.693.754
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,15
|584.633.262
|% 1,90
|
|ODAS
|9,75
|2.511.239.247
|% 9,55
|
|TTKOM
|13,97
|3.525.243.272
|% 1,97
|
|TSKB
|3,09
|710.455.524
|% -0,96
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5983
|18,6017
|% 0,43
|
|Euro
|18,6595
|18,6852
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2413
|21,3478
|% -0,34
|
|Frank
|18,8506
|18,9642
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,36
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-6,66
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|118,00
|
|Tam
|6.819
|6.866
|-22,00
|
|Yarım
|3.323
|3.356
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,19
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|-1,00
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24PRDGS
Yüzde 7.95 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 636, 398 adet işlem
-
16:23HKTM
Yüzde 4.65 oranında artışla 87.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 237, 699 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, EREGL
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, HEKTS, AKSEN
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 18 artarak (% 0.24 ) 3, 864