***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 18:09
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan tertip ihraç belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 6 tertip ve 581.000.000 TL nominal değer ile 17.11.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. B grubu tertibin itfada beklenen kupon faiz oranı %39.42'dir.
ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE
TRPTMKV12331 17.11.2022 3.01.2023 140.000.000 97,124 47
TRPTMKV22330 17.11.2022 15.02.2023 100.000.000 94,303 90
TRPTMKV42320 17.11.2022 18.04.2023 100.000.000 90,061 152
TRPTMKV62310 17.11.2022 15.06.2023 90.000.000 85,913 210
TRPTMKV82326 17.11.2022 15.08.2023 70.000.000 82,033 271
TRPTMKVK2314 17.11.2022 16.11.2023 81.000.000 100 364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080944
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0990
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.052,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.052,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6230
|% 0,18
|
|Euro
|19,2224
|19,2340
|% -0,51
|
|Sterlin
|21,8488
|21,9584
|% -1,08
|
|Frank
|19,4124
|19,5294
|% -0,97
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,41
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.003
|7.130
|-32,00
|
|Yarım
|3.401
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,34
|
|B. Petrol
|90,53
|90,53
|-2,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
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