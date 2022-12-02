***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2022 14:25
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 33.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. TRPTMKFA2225
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083909
BIST
16:434.990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -56,08
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:4318,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:4319,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1230
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:431.068,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,78
|Açılış
|: 1.068,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ALFAS
|201,30
|782.063.027
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.366.599
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|TUCLK
|42,74
|77.693.451
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.641.773
|% -9,87
|
|THYAO
|128,20
|7.674.721.075
|% 3,05
|
|KOZAL
|402,30
|5.872.466.337
|% -0,62
|
|ASELS
|48,78
|4.788.701.827
|% 2,18
|
|EREGL
|41,80
|4.565.342.787
|% -1,60
|
|EKGYO
|7,13
|2.821.345.413
|% -0,14
|
|EKGYO
|7,13
|2.821.345.413
|% -0,14
|
|SKBNK
|2,71
|673.819.215
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,55
|1.977.353.966
|% -2,85
|
|ADESE
|1,72
|312.765.030
|% -0,58
|
|TSKB
|4,04
|669.149.187
|% -1,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6392
|% 0,03
|
|Euro
|19,4840
|19,4934
|% -0,63
|
|Sterlin
|22,6166
|22,7300
|% -0,56
|
|Frank
|19,7299
|19,8487
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% 0,01
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-17,81
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-10,54
|
|Cumhuriyet
|7.130
|7.238
|-7,00
|
|Tam
|7.152
|7.217
|-57,00
|
|Yarım
|3.469
|3.528
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.764
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|-0,19
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|0,34
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58KONTR
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 789 adet işlem
-
16:57KONTR
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 025 adet işlem
-
16:55CONSE
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 730 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, ASELS
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 8 kaybederek (% -1.46 ) 4, 360