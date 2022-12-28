***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 12:07
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği
TRPTMKSA2212 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 21.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090567
BIST
13:545.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -32,53
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:5418,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,8395
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:5419,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0422
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:541.083,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.083,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:54
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.062.520
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|481.948.521
|% 9,95
|
|PLTUR
|17,36
|15.731.111
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|219,50
|108.814.177
|% -9,67
|
|KOZAL
|601,20
|4.080.959.106
|% -9,31
|
|CMBTN
|565,60
|37.519.736
|% -7,90
|
|KOZAL
|601,20
|4.080.959.106
|% -9,31
|
|THYAO
|140,00
|3.563.838.799
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,02
|3.318.608.539
|% 4,78
|
|ASELS
|58,00
|2.565.345.070
|% 0,09
|
|KRDMD
|17,94
|2.444.198.444
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,19
|1.424.955.645
|% -1,44
|
|KRDMD
|17,94
|2.444.198.444
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,75
|1.574.399.862
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,86
|1.612.019.601
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,02
|346.098.298
|% -1,95
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6992
|18,7210
|% 0,27
|
|Euro
|19,9046
|19,9289
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4666
|22,5792
|% 0,35
|
|Frank
|20,0507
|20,1715
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9586
|4,9835
|% 0,13
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-10,79
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|0,00
|
|Tam
|7.327
|7.377
|-22,00
|
|Yarım
|3.548
|3.612
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,32
|