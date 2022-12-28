***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 12:07
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği
TRPTMKVA2217 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 14.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090568
BIST
14:505.367
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -67,55
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:5018,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0543
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:5019,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0496
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:501.085,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.085,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:50
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.106.183
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|511.400.191
|% 9,89
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.315.142
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,50
|117.849.258
|% -9,67
|
|KOZAL
|603,90
|4.308.267.327
|% -8,90
|
|CRDFA
|4,65
|42.127.369
|% -8,82
|
|KOZAL
|603,90
|4.308.267.327
|% -8,90
|
|THYAO
|139,70
|3.894.735.146
|% -2,38
|
|ENKAI
|32,22
|3.771.862.302
|% 5,43
|
|KRDMD
|18,03
|2.977.175.234
|% 1,52
|
|ASELS
|58,15
|2.878.370.231
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,19
|1.640.213.620
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,03
|2.977.175.234
|% 1,52
|
|YKBNK
|11,72
|1.701.613.946
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,85
|1.734.107.906
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,01
|393.182.795
|% -2,27
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7060
|18,7252
|% 0,29
|
|Euro
|19,9229
|19,9363
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,5360
|22,6490
|% 0,66
|
|Frank
|20,0962
|20,2172
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,23
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.327
|7.380
|-19,00
|
|Yarım
|3.548
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,26
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05RTALB
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 671 adet işlem
-
15:04MERKO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 542, 577 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 64, 428.00 milyon TL de
-
15:03HDFGS
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 794, 535 adet işlem
-
15:02TLMAN
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 853 adet işlem