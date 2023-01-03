***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2023 18:31
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği
TRPTMKV12331 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 140.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092483
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,8164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1446
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.106,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.106,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7260
|18,7291
|% 0,09
|
|Euro
|19,8031
|19,8164
|% -0,72
|
|Sterlin
|22,4417
|22,5543
|% -0,17
|
|Frank
|19,9514
|20,0716
|% -1,05
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|5,57
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|8,44
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.492
|7.567
|58,00
|
|Yarım
|3.628
|3.699
|28,00
|
|Çeyrek
|1.820
|1.849
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,58
|0,14
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,49
|