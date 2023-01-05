***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 17:30
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2022 tarihli kararı uyarınca
1) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Vakıfbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Engin Şimşek'in fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine Alev Sağıroğlu'nun atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına,
2) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi İş Bankası Birinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Engin Şimşek'in fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine Alev Sağıroğlu'nun atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094281
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0995
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7520
18:051.103,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.103,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7683
|18,7774
|% 0,19
|
|Euro
|19,7744
|19,7925
|% -0,50
|
|Sterlin
|22,2447
|22,3563
|% -1,28
|
|Frank
|19,9582
|20,0785
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9797
|5,0047
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-27,93
|
|Altın Gr.
|1.102
|1.102
|-15,64
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.487
|7.562
|-64,00
|
|Yarım
|3.626
|3.696
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.818
|1.848
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|13,98
|-0,36
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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