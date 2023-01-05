***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2022 tarihli kararı uyarınca1) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Vakıfbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Engin Şimşek'in fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine Alev Sağıroğlu'nun atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına,2) Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi İş Bankası Birinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu üyesi Engin Şimşek'in fon kurulu üyeliğinden istifası üzerine yerine Alev Sağıroğlu'nun atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve alınacak izne istinaden atama işleminin sonuçlandırılmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094281BIST