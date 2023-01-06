***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 17:03
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu 3. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095369
BIST
17:025.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,72%
|| 241,29
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.358
En Düşük
4.961
17:0218,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0219,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:021.116,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.116,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BRKVY
|28,82
|41.815.792
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.766.368
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.839.808
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,78
|34.463.373
|% -9,24
|
|MARTI
|4,98
|118.624.234
|% -9,12
|
|ADEL
|124,70
|123.752.036
|% -9,04
|
|FMIZP
|207,30
|164.928.576
|% -6,71
|
|EREGL
|41,94
|10.876.463.410
|% 4,64
|
|THYAO
|141,20
|9.592.328.395
|% 4,44
|
|ASELS
|62,30
|7.596.349.460
|% 5,77
|
|KRDMD
|19,48
|6.159.600.834
|% 8,22
|
|EKGYO
|9,17
|4.939.738.525
|% 8,14
|
|EKGYO
|9,17
|4.939.738.525
|% 8,14
|
|KRDMD
|19,48
|6.159.600.834
|% 8,22
|
|YKBNK
|10,92
|3.058.042.690
|% 4,20
|
|EREGL
|41,94
|10.876.463.410
|% 4,64
|
|SKBNK
|2,89
|666.884.791
|% 5,86
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7514
|18,7629
|% -0,01
|
|Euro
|19,7585
|19,7724
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,2989
|22,4108
|% 0,05
|
|Frank
|19,9735
|20,0938
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9768
|5,0018
|% -0,01
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,29
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|10,82
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.577
|7.637
|49,00
|
|Yarım
|3.669
|3.733
|24,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.867
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,28
|
|B. Petrol
|80,04
|80,04
|1,35
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16AHGAZ
Yüzde 8.87 oranında artışla 93.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 569, 036 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 7 artarak (% 4.44 ) 5, 806
-
17:15XU100
Endeks 5, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 114, 257.00 milyon TL de
-
17:14YYLGD
Yüzde 7.43 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 970, 475 adet işlem
-
17:12KRDMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 906, 458 adet işlem