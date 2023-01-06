***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 17:04
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 3. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095376
BIST
16:595.338
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 221,65
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.350
En Düşük
4.961
16:5918,7620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5919,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:591.117,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,35
|Açılış
|: 1.117,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,81
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BRKVY
|28,82
|41.729.995
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,50
|123.225.418
|% -9,92
|
|MARTI
|4,98
|118.101.384
|% -9,12
|
|ULUFA
|6,80
|33.991.193
|% -8,97
|
|FMIZP
|207,50
|164.628.964
|% -6,62
|
|EREGL
|41,90
|10.768.965.653
|% 4,54
|
|THYAO
|141,50
|9.480.313.671
|% 4,66
|
|ASELS
|62,30
|7.565.914.995
|% 5,77
|
|KRDMD
|19,49
|6.127.686.048
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,22
|4.873.513.296
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|4.873.513.296
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,49
|6.127.686.048
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,92
|3.014.013.216
|% 4,20
|
|EREGL
|41,90
|10.768.965.653
|% 4,54
|
|SKBNK
|2,89
|661.821.223
|% 5,86
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7532
|18,7600
|% -0,02
|
|Euro
|19,7511
|19,7675
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,3169
|22,4288
|% 0,13
|
|Frank
|19,9895
|20,1099
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9780
|5,0030
|% 0,02
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|13,52
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,30
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.580
|7.639
|51,00
|
|Yarım
|3.670
|3.734
|25,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,28
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,39
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14YYLGD
Yüzde 7.43 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 970, 475 adet işlem
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17:12KRDMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 906, 458 adet işlem
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17:10XU100
Endeks 5, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 42 üstünde . İşlem hacmi 112, 372.00 milyon TL de
-
17:10PRKME
Yüzde 8.85 oranında artışla 22.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 142 adet işlem
-
17:09KMPUR
Yüzde 8.29 oranında artışla 103.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 454 adet işlem